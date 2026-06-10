En bojkott av Ryssland och Belarus kan kosta mycket.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Sedan Ryssland fick igenom sin överklagan mot IIHF:s bannlysning har nationen närmat sig den internationella hockeyn. Fortfarande är det en bit kvar innan de är tillbaka i värmen. Samtidigt som Belarus däremot redan har blivit välkomnade tillbaka till U18-VM.

Protesterna har redan börjat där Lettland har klargjort att man inte kommer att spela mot Belarus . Även flera av de övriga europeiska nationerna har satt ner foten. Det kan däremot få påföljder vid bojkotter.

Enligt Petr Bříza, som är aktiv inom både IIHF och det tjeckiska förbundet, kan nationerna vid bojkott straffas hårt. Där det kan handla om både diskvalificering och att de får börja om i en lägre division. Det finns däremot ett kryphål, och det är på en högre politisk nivå.

Kryphålet för en bojkott

Lettland är ett exempel där de har lagstadgat mot att spela mot Ryssland och Belarus. I sådana fall kan länderna åberopa force majeure. Då kommer de endast att förlora matchen utan att få några större påföljder.

— Det är den faktiska situationen. Och IIHF har inte fått någon officiell ståndpunkt från ledningar från andra länder, förutom från letterna, säger Bříza.

I Tjeckien förväntar man sig att Ryssland är med i World Cup 2028. De har även börjat förbereda sig på en verklighet där nationen är med i IIHF-evenemang på nytt. Idrottsministern i landet vill däremot ännu inte ta i frågan utan hänvisar till respektive idrottsförbund.